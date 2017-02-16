Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
16.02.2017 14:15

В Мурманске стартует юношеский турнир по хоккею с мячом

Наталия Бурдина.

Сегодня в Мурманске стартует юношеский турнир по хоккею с мячом. Он посвящен памяти заслуженного мастера спорта Константина Залетаева. Соревнования проходят с 2011 года. Перед открытием состязаний прошла пресс-конференция, куда была приглашена и скандинавская делегация. В этот раз в играх принимает участие восемь команд. Четыре из заполярной столицы. Две из Мончегорска и столько же из Швеции. Возраст хоккеистов — от 10 до 12 лет. Главная задача турнира — развитие детского хоккея с мячом не только в Мурманске, но и во всей стране.
Президент федерации хоккея с мячом г. Мурманска, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Сделать центром детского хоккея с мячом, наверное, международного такого уровня, серьезного, базового. Потому что так случилось, что исторически и географически, Мурманск очень удобно расположен именно для нашего вида спорта".
Представитель делегации Королевства Швеция Матс Бакстром: "Мы нацелены на победу, ведь наша команда — сильная. Все же, главное - участие. И у наших детей есть замечательная возможность пообщаться со сверстниками. За время этой поездки мы хотели бы поближе познакомиться с русской культурой. Я надеюсь, что турнир объединит наши города — Умео и Мурманск".
Для иностранных гостей организаторы подготовили культурно-познавательную программу. Это экскурсии по самым интересным достопримечательностям города. Также шведским детям покажут, как живут и учатся их сверстники в Мурманске. К примеру, уже сегодня ребята побывали в гимназии № 1.
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Чтобы они посмотрели, вообще, здания, в которых проходят уроки, чтобы они попробовали обед — обычный школьный обед, которым мы кормим своих детей, чтобы мы стали для них ближе".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.77
Евро = 60.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.