Наталия Бурдина.

Сегодня в Мурманске стартует юношеский турнир по хоккею с мячом. Он посвящен памяти заслуженного мастера спорта Константина Залетаева. Соревнования проходят с 2011 года. Перед открытием состязаний прошла пресс-конференция, куда была приглашена и скандинавская делегация. В этот раз в играх принимает участие восемь команд. Четыре из заполярной столицы. Две из Мончегорска и столько же из Швеции. Возраст хоккеистов — от 10 до 12 лет. Главная задача турнира — развитие детского хоккея с мячом не только в Мурманске, но и во всей стране.

Президент федерации хоккея с мячом г. Мурманска, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Сделать центром детского хоккея с мячом, наверное, международного такого уровня, серьезного, базового. Потому что так случилось, что исторически и географически, Мурманск очень удобно расположен именно для нашего вида спорта".

Представитель делегации Королевства Швеция Матс Бакстром: "Мы нацелены на победу, ведь наша команда — сильная. Все же, главное - участие. И у наших детей есть замечательная возможность пообщаться со сверстниками. За время этой поездки мы хотели бы поближе познакомиться с русской культурой. Я надеюсь, что турнир объединит наши города — Умео и Мурманск".

Для иностранных гостей организаторы подготовили культурно-познавательную программу. Это экскурсии по самым интересным достопримечательностям города. Также шведским детям покажут, как живут и учатся их сверстники в Мурманске. К примеру, уже сегодня ребята побывали в гимназии № 1.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Чтобы они посмотрели, вообще, здания, в которых проходят уроки, чтобы они попробовали обед — обычный школьный обед, которым мы кормим своих детей, чтобы мы стали для них ближе".