В Галерее безопасности Мурманской области проходят не только традиционные экскурсии, но и тематические занятия.

Так, в музейно-выставочном центре состоялось мероприятие, посвященное организации информирования о прогнозируемых ЧС и ликвидации их последствий. В ходе занятия с участием представителей организаций, входящих в ПАО «ТГК-1», также понимались вопросы оповещения, в том числе и в период половодья и паводков.

Подобные мероприятия проходят в рамках Года гражданской обороны, объявленного с целью дальнейшего развития формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения ее роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны.

В настоящее время МЧС России целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности ГО и заинтересовано в более активном участии граждан. Навыки, полученные в рамках мероприятий по ГО, а их в 2017 году планируется провести большое количество, помогут каждому человеку знать перечень опасностей и угроз с учетом региона проживания, обладать практическими навыками оказания самопомощи и первой доврачебной помощи, а также умение правильно обращаться к спасателям.

Главное управление МЧС России по Мурманской области