Определены победители регионального заочного этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос»

В целях совершенствования дополнительного естественно-научного образования детей, воспитания ценностного отношения к природному и культурному окружению, а также толерантности и уважения к культурам других этносов, населяющих территорию России, в декабре 2016 года в ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» проведен региональный заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос».

В конкурсе приняли участие 64 обучающихся из 10 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Кандалакшский, Кольский, Печенгский районы.

На конкурс представлены конкурсные работы по 5 номинациям: «Гуманитарно-экологические исследования», «Традиционная культура», «Эколого-краеведческие путеводители», «Публицистика в защиту природы и культуры», «Живой символ малой родины».

Победителями стали:

номинация «Традиционная культура»

- Сбежнев Матвей, обучающийся МБОУ г. Мурманска «Мурманский академический лицей», руководитель Голов Алексей Геннадьевич, учитель истории;

номинация «Эколого-краеведческие путеводители»

- Фудзенпен Ольга, обучающаяся МБУ ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского туризма», руководители – Ха Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования, Серая Галина Дмитриевна, педагог-организатор;

номинация «Публицистика в защиту природы и культуры»

- Магомедова Юлия, обучающаяся МБОУ средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя России Марка Евтюхина г. Североморска Мурманской области, руководитель Хоменко Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР.

Победители и призеры будут награждены дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. Все участники конкурса получат сертификаты участников. Лучшие работы будут направлены для участия в федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос».

Министерство образования и науки Мурманской области