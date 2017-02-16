В Мурманской области работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху

В Мурманской области в рамках государственной программы региона «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы на базе Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху.

Операторы диспетчерской службы владеют жестовым языком, задачи которых преобразовывать поступившую от инвалидов текстовую или жестовую информацию в голосовую информацию и обратно для её передачи глухому человеку.

Бесплатной диспетчерской службой могут пользоваться инвалиды по слуху, имеющие любое средство связи (мобильный телефон, факс, Интернет, видеотелефон и т.д.), что дает им уникальную возможность беспрепятственно, находясь дома или в любом месте, самостоятельно, лично, обратиться через диспетчерскую службу за следующими услугами:

- услуга по сурдопереводу посредством интернет и видеотелефонной связи со слышащим абонентом: родственником или другим лицом, представителем органа исполнительной и законодательной власти, системы образования, социальной защиты, коммунально-бытового обслуживания, представителем бизнеса и т.д.;

- услуга по вызову городских служб экстренной помощи: скорой помощи, полиции, пожарной службы, газовой аварийных службы, службы спасения, врача на дом, специалистов соцзащиты;

- запись на прием в лечебные, социальные и иные учреждения;

- прием заказов на услуги такси, доставки еды на дом, на покупку лекарственных препаратов, билетов на поезд и самолет; бронирование номеров в гостинице;

- услуга по предоставлению информации справочного характера (сведения об организациях города, прогноз погоды, время прибытия и отправления поездов дальнего следования, самолетов, репертуара театров, расписания выставок и т.д.).

Также услугами диспетчерской службы могут пользоваться любые организации, независимо от их организационно-правовой формы, для связи с инвалидами по слуху.

Диспетчерская служба находится по адресу: г. Мурманск, ул. Папанина, д.21.

Время предоставления услуги: с 09.00 до 17.00 часов кроме выходных дней.

Способы связи с оператором службы:

- отправив sms-сообщение на номер: 8 (921) 725-50-02;

- отправив сообщение по факсу: 8-8152- 44-88-55, 8152-47-42-15 (круглосуточно);

- отправив сообщение по электронной почте на адрес: murman.vog.@mail.ru;

- отправив сообщение через интернет-мессенджер или сделать видеозвонок на адрес: murman.vog.skype;

- контактная информация на социальных сайтах: http://my.mail.ru/ «Мурманское РО ВОГ», http://vk.com/club63945608/«Мурманское РО ВОГ».

Работа диспетчерской службы позволяет не только обеспечить инвалидов по слуху фиксированными каналами связи, но и обобщать поступающую информацию, на основе которой определять, с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться глухим гражданам.

Министерство образования и науки Мурманской области