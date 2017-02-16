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16.02.2017 15:45

В Заполярном сотрудниками полиции по горячим следам задержан подозреваемый в ограблении двух магазинов

В полицию г. Заполярного поступило сообщение от администрации одного из магазинов о том, что неизвестный мужчина открыто похитил два куска сыра на общую сумму 182 рубля, после чего скрылся из магазина. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Продавец торгового заведения описала полицейским злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что ограбление совершил ранее неоднократно судимый житель поселка Корзуново Печенгского района 1980 года рождения. Подозреваемого с помощью сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции. Похищенные продукты питания у северянина были изъяты.
Подозреваемый в грабеже признался, что в этот же день он открыто похитил еще один кусок сыра в другом магазине на улице Ленина, после чего добровольно вернул похищенное. Общая стоимость похищенных им продуктов питания составила 318 рублей.
По факту в отношении ранее неоднократно судимого жителя Корзуново возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
 
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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