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18.02.2017 15:00

Сегодня - Всемирный день защиты морских млекопитающих

Елена Ястребова.


Сегодня во многих странах отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих. С каждым годом количество млекопитающих на нашей планете становится все меньше. Браконьеры, чтобы получить прибыль, нещадно истребляют этих милых созданий. Для сохранения морских обителей во многих странах проводятся различные мероприятия, акции, создаются клубы, общества любителей этих животных. В нашей стране этот день начали отмечать с 2002 года. В России насчитывается несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и тюленей. Многие виды занесены в Красную книгу РФ и Международного союза охраны природы.
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