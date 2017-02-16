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16.02.2017 11:35

Разработано 11 «дорожных карт» по внедрению моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Мурманской области

Заместитель губернатора Григорий Стратий провел заседание Проектного офиса (организационного штаба) по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. 

Григорий Стратий напомнил, что в конце января премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства России «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». В Мурманской области при Проектном офисе созданы рабочие группы по таким направлениям, как получение разрешения на строительство и территориальное планирование, постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества, регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества, подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, поддержка малого и среднего предпринимательства и др. 

В рамках рабочих групп разработано 11 «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в Мурманской области. В формирование «дорожных карт» были вовлечены исполнительные органы власти Мурманской области, органы местного самоуправления, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, сетевые и ресурсоснабжающие организации, инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники Проектного офиса согласовали проекты «дорожных карт», обсудили предстоящие этапы их реализации. 

«Внедрение целевых моделей в регионе позволит упростить процедуры и сократить сроки получения разрешений на строительство, регистрации права собственности на земельные участки и недвижимость, постановки недвижимости на кадастровый учёт, присоединения к электросетям, подключения к теплу и воде. Также будут расширены возможности привлечения инвестиций и работы с инвесторами, поддержки предпринимательства, что, в итоге, позволит повысить инвестиционную привлекательность региона», - отметил Григорий Стратий.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина региональные «дорожные карты» будут утверждены до 1 марта 2017 года.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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