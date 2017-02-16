На дорогах области за сутки зафиксировано 473 нарушения Правил дорожного движения

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

15 февраля примерно в 15 часов 35 минут в Мурманске на улице Старостина водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», допустил наезд на 15-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 473 нарушения Правил дорожного движения.

39 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.

Выявлено 7 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 209 нарушений ПДД. 22 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 88 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

ГИБДД УМВД России по Мурманской области