Сотрудники УФСИН и УМВД провели совместный рейд

В рамках межведомственного взаимодействия сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Октябрьскому административному округу и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД провели очередной совместный рейд по местам проживания несовершеннолетних осуждённых, отбывающих наказание без лишения свободы.

Инспекторы посетили восемь квартир, проверили местонахождение осуждённых подростков, бытовые условия их проживания, побеседовали с родителями о поведении их детей в быту, исполнении обязанностей, возложенных приговором суда. Нарушений условий отбывания наказаний выявлено не было.

В разговоре с несовершеннолетними сотрудники интересовались, есть ли у ребят проблемы в школе, в общении со сверстниками, предлагали на выбор записаться в спортивные секции и кружки.

Главной целью подобных совместных мероприятий является профилактика совершения повторных преступлений несовершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН и отделах полиции.

В 2016 году проведен 21 совместный рейд, проверками охвачены 100% несовершеннолетних. Также осуществлено 46 обследований семейно-бытовых условий проживания подростков.

Всего в 2016 году по учётам уголовно-исполнительной инспекции УФСИН прошло 90 несовершеннолетних осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы, из них в отношении 10 человек была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Благодаря принимаемым мерам в Мурманской области рост повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных не допущен.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области