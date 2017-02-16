Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
16.02.2017 10:49

Кольская ГМК улучшает условия хранения нового оборудования

На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК завершилась модернизация склада крупного оборудования цеха материально-технического обеспечения. Этот объект имеет для компании важное значение. Сюда поступают на хранение, а затем распределяются по цехам Компании и подрядным организациям запасные части к промышленному оборудованию, двигатели, запорная арматура, вентиляционное, энергетическое оборудование и т.д. 

В складских помещениях площадью около 2,5 тыс. кв. м. произведена замена стен и кровли, установлено новое светодиодное освещение, а также демонтированы старые стеллажи, которые показали свою неэффективность при складировании крупногабаритного нестандартного оборудования.
Сейчас на складе значительно увеличена площадь напольного складирования. Это позволило переместить в крытое складское помещение часть оборудования, которая раньше хранилась на улице, подвергаясь негативному воздействию окружающей среды.
Все погрузо-разгрузочные операции на складе полностью механизированы. Для перемещения грузов используется специальная техника - авто и электропогрузчики, мостовой кран.

Управление общественных связей АО «Кольская ГМК»
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.77
Евро = 60.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.