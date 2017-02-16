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16.02.2017 10:38

В Заполярье ищут участников для выставки "Молодежь Мурмана"

Любовь Дубова.

Отбор работ пройдет 27 февраля в Мурманском областном художественном музее. Свои произведения могут представить студенты творческих факультетов высших и средних учебных заведений региона. Лучшие, по решению выставочного комитета, попадут в экспозицию "Молодежь Мурмана".
Одно из условий - работы должны быть созданы не позднее 2015 года. Произведения могут выполнены как в традиционной технике, так и представлять современное актуальное искусство - объекты, инсталляции, видео-арт и другие.
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