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16.02.2017 12:45

В Ковдоре сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС в г. Ковдоре обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21093», который двигался с нарушением Правил дорожного движения. Когда полицейские остановили транспортное средство, оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дорожной полиции установили, что у 22-летнего жителя Ковдора нет прав, так как ранее он был лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение. Также у водителя отстуствовали документы на автомобиль.

Молодого человека доставили в отдел полиции. При проверке сотрудники полиции установили, что автомобиль, на котором он совершил поездку, был угнан от гаража по улице Слюдяная. Владелец автомобиля не знал о том, что принадлежащее ему транспортное средство угнано.

В отношении ранее не судимого 22-летнего ковдорчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что он решил прокатиться по городу, поэтому угнал автомобиль.

По факту повторного управления ковдорчаниным транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Максимальная санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП по г. Ковдору МО МВД России «Полярнозоринский»)
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