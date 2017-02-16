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16.02.2017 09:42

В Мурманской области пройдет Всероссийский исторический квест

Любовь Дубова.


23 февраля во всех регионах страны стартует исторический квест "1941. Заполярье". Он посвящен действиям советских войск на Кольском полуострове в первый год Великой Отечественной войны. По задумке организаторов, командам предстоит взять на себя роли спецгрупп и сорвать планы гитлеровских войск на "Русском Севере". В ходе выполнения заданий игрокам предстоит восстановить ход событий тех лет и вспомнить героев сражений. А также участники познакомятся с ветеранами Великой Отечественной войны. Отметим, что для создания квеста используются только достоверные исторические факты и воспоминания ветеранов. Победит самая исторически подкованная команда.
Всероссийский исторический квест – современный формат изучения истории, предложенный "Волонтерами Победы" в 2016 году. Участниками предыдущих семи игр стали уже больше 160 тысяч человек.
Квесты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Роспатриотцентра.
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