В Мурманской области пройдет Всероссийский исторический квест

Любовь Дубова.



23 февраля во всех регионах страны стартует исторический квест "1941. Заполярье". Он посвящен действиям советских войск на Кольском полуострове в первый год Великой Отечественной войны. По задумке организаторов, командам предстоит взять на себя роли спецгрупп и сорвать планы гитлеровских войск на "Русском Севере". В ходе выполнения заданий игрокам предстоит восстановить ход событий тех лет и вспомнить героев сражений. А также участники познакомятся с ветеранами Великой Отечественной войны. Отметим, что для создания квеста используются только достоверные исторические факты и воспоминания ветеранов. Победит самая исторически подкованная команда.

Всероссийский исторический квест – современный формат изучения истории, предложенный "Волонтерами Победы" в 2016 году. Участниками предыдущих семи игр стали уже больше 160 тысяч человек.

Квесты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Роспатриотцентра.