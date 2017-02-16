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16.02.2017 11:45

В Кировске несовершеннолетний осужден к отбыванию наказания в воспитательной колонии

Прокуратурой города Кировска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка, проживающего в городе Кировске, ранее судимого за кражи и обвиняемого в совершении 5 преступлений против собственности различной тяжести, одно из которых было совершено совместно с другим несовершеннолетним.

Подросток, в период нахождения под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сумел совершить еще несколько преступлений, в связи с чем, был задержан сотрудниками полиции, далее судом мера пресечения ему была заменена на заключение под стражу.
В ходе судебного заседания несовершеннолетние подсудимые полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях, что было учтено судом при назначении наказания.
Приговором Кировского городского суда 16-летний житель Кировска признан виновным в 5 кражах, и путём частичного сложения наказаний, с учетом имеющейся у него судимости, окончательно ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Другому несовершеннолетнему назначены исправительные работы сроком на 8 месяцев с удержанием в доход государства 5% от заработка с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.


Прокуратура Мурманской области
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