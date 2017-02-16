Арестован житель Мурманска, обвиняемый в краже из храма

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска поддержано ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, совершившего кражу в храме.

Так, в вечернее время 19.01.2017, находясь в храме «Спас - на - Водах», мужчина тайно, путем свободного доступа похитил имущество и банковские карты, принадлежащие потерпевшей. После чего, воспользовавшись банковской картой, снял в банкомате денежные средства в сумме 17 500 рублей.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд согласился с доводами следствия и прокуратуры о невозможности избрания иной меры пресечения не связанной с лишением свободы и взял его под стражу.

Ход расследования уголовного дела под надзором прокуратуры округа.

Прокуратура Мурманской области