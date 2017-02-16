В УФССП России по Мурманской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям».

Целями проведения Конкурса являются повышение эффективности работы по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментов, защита прав и законных интересов детей при исполнении судебными приставами-исполнителями своих служебных обязанностей, обеспечение надлежащего исполнения алиментных обязательств родителями и помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путем качественного, своевременного исполнения исполнительных документов.

В региональном этапе Конкурса приняли участие 9 судебных приставов-исполнителей Мурманской области. Члены комиссии, рассмотрев результаты деятельности конкурсантов, приняли решение о присуждении 1 места судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска Юлии Кузнецовой, 2 место присудили судебному приставу-исполнителю ОСП г. Полярные Зори Ларисе Дьячишиной и 3 место заняла судебный пристав-исполнитель ОСП Ленинского округа г. Мурманска Раиса Раецкая.

Для проведения конкурсных испытаний и определения победителей II этапа Конкурса результаты победителей регионального этапа направлены в Санкт-Петербург. Итоги II этапа станут известны в конце марта.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области