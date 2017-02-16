В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С 9 ЧАСОВ 14 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 16 ФЕВРАЛЯ – ПР. Кольский, 160.

С 9 ЧАСОВ 16 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 17 ФЕВРАЛЯ – ПР. Кольский, 168, пер. Якорный, 2.

09.00 – 12.00 Верхнеростинское шоссе, 19, 21, 23, 25, 27

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Ломоносова, 10 (корп. 1, 2), 12, 14

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 пр. Кольский, 6

пр. Кирова, 49

09.00 – 17.00

ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 47

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



администрация г. Мурманска