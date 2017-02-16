"Крым в литературе и живописи". В Мурманской областной научной библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный присоединению Крыма к России

Татьяна Нестерова.

"Крым в литературе и живописи". В Мурманской областной научной библиотеке - необычный вечер. Приурочили к годовщине присоединения полуострова к России. Участники - представители общественных организаций "Дети войны", "Русский лад", депутаты регионального парламента. Вспомнили еще раз события трехлетней давности. Попытки отмены статуса русского языка, требования о сносе памятников советской эпохи. Экономические проблемы, и референдум. 98% жителей Крыма выступили за присоединение.

Председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы (фракция КПРФ) Михаил Антропов: "Это огромной важности политическое событие. Оно коренным образом изменило отношение граждан России к своей стране, изменило и отношение наших, так называемых, партнеров. С этого присоединения Крыма и начались санкции, попытки нас изолировать, попытки подавить экономически, политически. Поэтому и то настроение - самоуважение, национальной гордости. Исторически Крым 350 лет назад был присоединен по желанию тех же жителей Крыма, крымских татар".





