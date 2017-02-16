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16.02.2017 09:12

На заседании профильного комитета Мурманской областной Думы обсудили правки в закон "О физкультуре и спорте"

Анастасия Ярославская.

Борьба с допингом теперь и на уровне региона. На заседании профильного комитета областной Думы обсудили правки в закон "О физкультуре и спорте". Нужно прописать дополнительные полномочия для ответственного за это направление должностного лица. В допинг-скандалах регион до сих пор замечен не был, правки - требование федеральное. Как оградить несовершеннолетних от распространения о них негативной информации в СМИ, особенно когда речь идет о насилии, этот вопрос вынесли на обсуждение уже в поддержку псковских коллег.
Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "Надо оградить ребят от этой информации, потому что мало того, что они попали в эту ситуацию, еще и реабилитация идет очень сложно. А когда в СМИ появляется эта информация, это еще сильнее сказывается на реабилитации этих детей".
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