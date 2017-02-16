Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
16.02.2017 09:05

Справка о не привлечении к ответственности за употребление наркотиков. Новый для северян документ оформляют в информационном центре регионального управления МВД

Илья Комлев.

От моряков, железнодорожников, авиаторов, охранников - работодатель теперь вправе потребовать справку о не привлечении к ответственности за употребление наркотиков. Новый для северян документ оформляют в информационном центре регионального управления МВД. А вот выдают заявления - в многофункциональных центрах. За месяц от северян уже больше полутора тысяч обращений. На подготовку справки правила отводят месяц. Плюс несколько дней нужны на передачу документов из МФЦ в Министерство внутренних дел и обратно.
Начальник информационного центра УМВД России по Мурманской области Ирина Руусалеп: "Административным регламентом не предусмотрены сокращенные сроки предоставления данной государственной услуги. Вместе с тем, в настоящее время разрабатывается сервис. И при его введении будет предусмотрена форма обращения за предоставлением государственной услуги в электронном виде через федеральную информационную систему — Единый портал государственных и муниципальных услуг. И, возможно, тогда будет техническая возможность сокращения сроков предоставления данного вида государственной услуги".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.77
Евро = 60.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.