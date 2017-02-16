Справка о не привлечении к ответственности за употребление наркотиков. Новый для северян документ оформляют в информационном центре регионального управления МВД

Илья Комлев.

От моряков, железнодорожников, авиаторов, охранников - работодатель теперь вправе потребовать справку о не привлечении к ответственности за употребление наркотиков. Новый для северян документ оформляют в информационном центре регионального управления МВД. А вот выдают заявления - в многофункциональных центрах. За месяц от северян уже больше полутора тысяч обращений. На подготовку справки правила отводят месяц. Плюс несколько дней нужны на передачу документов из МФЦ в Министерство внутренних дел и обратно.

Начальник информационного центра УМВД России по Мурманской области Ирина Руусалеп: "Административным регламентом не предусмотрены сокращенные сроки предоставления данной государственной услуги. Вместе с тем, в настоящее время разрабатывается сервис. И при его введении будет предусмотрена форма обращения за предоставлением государственной услуги в электронном виде через федеральную информационную систему — Единый портал государственных и муниципальных услуг. И, возможно, тогда будет техническая возможность сокращения сроков предоставления данного вида государственной услуги".





