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16.02.2017 08:50

Мурманская областная научная библиотека приглашает северян присоединиться к акции "Дарите книги с любовью"

Татьяна Нестерова.

"Дарите книги с любовью". Акция - в областной научной библиотеке. В России это благотворительное мероприятие проводится впервые, в мире Международный день книгодарения отмечается уже пять лет. Организатор акции на Кольском Севере, в том числе и Фонд "Руки жизни". Помогает детям с онко-гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Все собранные издания передадут в Мурманскую детскую клиническую больницу, где проходят лечение дети разного возраста. Для них книги - это новый мир. Акция до 19 февраля. Принять участие может каждый. Книги принимают в холле областной библиотеки с 14 до 17 часов.
Заведующая отделением маркетинга и рекламы Мурманской областной научной библиотеки Ольга Панченко: "Это могут быть и сказки, и занимательные издания. Мурманчане могут купить новые книги в магазине, но могут принести книги, которые любимые и находятся в их домашних библиотеках. Единственное требование - если вы принесете книгу из дома, посмотрите, чтобы она была в отличном состоянии".
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