В Мурманске сотрудники ГИБДД провели акцию "Безопасный троллейбус"

Кирилл Коган.

"Безопасный троллейбус". Сотрудники ГИБДД провели в областном центре акцию. Беседы с водителями общественного транспорта, памятки тем, кто пользуется им регулярно. Как избежать травм во время поездок? Только в прошлом году в столице Заполярья в ДТП пострадали 18 пассажиров троллейбусов и автобусов. Несколько человек госпитализировали с переломами.

Государственный инспектор технического надзора отделения ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Николай Гаврилычев: "Необходимо держаться за поручни, быть внимательными, также с водителями проводим работу, инструктаж направлен на соблюдение правил дорожного движения, чтобы не применял экстренное торможение и был предельно аккуратен".





