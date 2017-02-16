Зарегистрировать право на недвижимость теперь можно, не выезжая за пределы Мурманской области

Илья Комлев.

Росреестр принимает заявления по экс-территориальному принципу. Это стало возможным, благодаря недавно вступившему в силу федеральному закону. Регистрация прав - задача подразделений ведомства в тех субъектах, где расположены квартира, дом или земельный участок. Ну, а подача документов там, где удобно заявителю.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко: "Сроки государственной регистрации с 1 января этого года также были сокращены. Общий, помимо сокращенных, срок регистрации составляет 7 рабочих дней. И вне зависимости от того, на территории Мурманской области объект, либо в другом регионе - срок регистрации также составляет 7 рабочих дней".