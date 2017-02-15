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15.02.2017 19:10

Зимняя кампания без сбоев и ЧП. В регионе подводят первые итоги отопительного сезона

Светлана Деменева. 

Кольское Заполярье еще пару месяцев будет оставаться во власти зимы. Но экватор перешагнули, и сегодня на совещании подвели первые итоги отопительного сезона в регионе. Место выбрали необычное, а именно - самую старую котельную Мурманска.  
На "северной" котельной Евгений Кмарский следит всю смену за показателями на пульте. Внештатных ситуаций в этом сезоне не было. Даже если что-то случится серьезное - вряд ли это заметят жители Мурманска. Включится резервный котел.
Машинист Евгений Кмарский: "Отсекается котел от главного парового коллектора, и уже запускаются либо другие котлы - по усмотрению начальника смены".
Как Мурманская область и Мурманск проходит отопительный сезон - тема выездного совещания. Опасений никаких нет, ЧП тоже. Есть, конечно, проблемные точки. Но за ними - особый контроль.
Главный инженер АО "Мурманэнергосбыт" Сергей Чумак: "Есть котельные, которые мы недавно приняли - в частности, в Никеле. Ну и она прошла, я говорю - прошла, потому что через неделю будет март, и она прошла отопительный сезон без каких-либо сбоев".
МЭС обслуживает большинство котельных в регионе. Их 44. Есть и еще один крупный поставщик тепловых услуг. ТГК-1. В его ведении котельные в Апатитах и  Мурманская ТЭЦ. ЧП там случилось 22 января. Авария на теплотрассе оставила 750 домов без отопления.
И. о. главного инженера филиала "Кольский" ПАО ТГК-1 Олег Тяпинов: "Расследование завершено - по результатам расследования всем потребителям, которые пострадали от лишения отопления, уже произведен перерасчет".
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Я хотел бы попросить СМИ, чтобы эта информация была доведена до жителей г. Мурманска.  Если кто-то выяснит, что ему не произведен перерасчет - то в этом случае мы обязательно возьмем ситуацию на контроль".
Аварийный участок в ТГК обследуют после окончания  отопительного сезона и определят - что и какой ремонт там требуется. Что касается запасов топлива - их поставка не вызывает опасений. Их поставка идет по графику и каких-либо сбоев быть не должно.  
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