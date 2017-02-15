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15.02.2017 18:55

"Единая страна - доступная среда". В Мурманске торжественно открыли мини-типографию, где будут работать люди с ограниченными возможностями здоровья

Яков Осетров.

Сегодня в Мурманске торжественно открыли мини-типографию. Все новые рабочие места на предприятии созданы специально для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идею предложил фонд "БлагоДать". И нашел поддержку партии "Единая Россия" - в рамках проекта "Единая страна - доступная среда".
Об открытии специального предприятия, где могли бы работать инвалиды, руководитель общественного фонда Анна Багатова мечтала больше года, но не могла найти помещение. Тогда она обратилась в приемную "Единой России" - и получила поддержку.
Руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия, депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин: "То, что для здоровых людей трудоустройство является естественным процессом, для людей с ограниченными возможностями здоровья за это нужно все время биться, отстаивать это право. И ключевая задача исполнительной власти - оказывать содействие, войти в положение и решать эти вопросы".
Благодаря совместным усилиям политиков, чиновников и общественников в регионе удалось сохранить программы поддержки инвалидов, и сегодня мечта Анны сбылась: она открыла мини-типографию для изготовления сувениров методом объемной печати, то есть, на 3D-принтере.
Президент Мурманского регионального благотворительного фонда "БлагоДать" Анна Багатова: "Это новшество на рынке. Мы промониторили сам рынок - и это интересная продукция, на которую есть спрос".
В компьютер закладывается программа, передается на принтер и расплавленная проволока слой за слоем превращает виртуальную модель в реальную. Кружки, статуэтки, брелоки... Первым работником стал Юрий.
Оператор мини-типографии Юрий Шилов: "Очень сложно найти инвалидам, особенно по зрению, работу. В центре занятости я стоял где-то около года".
Здесь же готовы и обучить, и трудоустроить. Это очень важно, ведь работа для инвалидов - это не только прибавка к пенсии, но и шанс вырваться из домашнего заточения, стать нужными для общества.
Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Когда человек занят трудом, то поднимается и повышается его статус. Самозанятость повышает уровень и качество жизни".
В типографии пока будут работать всего 10 человек. Но это лишь начало, и в планах - открытие другого цеха, выход на массовые заказы, новые рабочие места. Конкурсная заявка на компенсацию за их обустройство уже отправлена в службу занятости.
Опыт открытия этой мини-типографии должен стать примером и для других - и в Мурманске, и в Мурманской области. Бюджет региона в этом году выделяет 4 миллиона 800 тысяч рублей. Если работодатели пойдут навстречу - этого хватит на обустройство 80 рабочих мест для инвалидов.



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