На олимпиаде по географии традиционно высокий уровень подготовки показали воспитанники Мурманского политехнического лицея

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» 30 школьников Мурманской области приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по географии.



В течение двух соревновательных дней олимпиады участники выполняли задания теоретического и практического туров, отвечали на вопросы теста, показывали умения работы с картой. Некоторые задания были посвящены крупным мировым событиям, которые пройдут на территории Российской Федерации, например, Чемпионату мира по футболу. Для успешного выступления на региональной олимпиаде традиционно требуется наряду с глубокими знаниями в области географии обладать широким кругозором.



Много лет подряд высокий уровень подготовки участников показывает Мурманский политехнический лицей, представители которого неизменно попадают на пьедестал почёта олимпиады по географии. Так, и в этот раз среди 10-11 классов победу одержал учащийся политехнического лицея, а в параллели 9 классов победителем стал учащийся средней школы № 6 поселка Зеленоборский.



Грамоты призёров получили учащиеся 8-11 классов Мурманского политехнического лицея, школ № 36 и 49 г. Мурманска, кировской школы № 5, школы № 10 г. Североморска и гимназии г. Полярный.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /



