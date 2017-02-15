Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
15.02.2017 18:15

На олимпиаде по географии традиционно высокий уровень подготовки показали воспитанники Мурманского политехнического лицея

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» 30 школьников Мурманской области приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по географии.

В течение двух соревновательных дней олимпиады участники выполняли задания теоретического и практического туров, отвечали на вопросы теста, показывали умения работы с картой. Некоторые задания были посвящены крупным мировым событиям, которые пройдут на территории Российской Федерации, например, Чемпионату мира по футболу. Для успешного выступления на региональной олимпиаде традиционно требуется наряду с глубокими знаниями в области географии обладать широким кругозором.

Много лет подряд высокий уровень подготовки участников показывает Мурманский политехнический лицей, представители которого неизменно попадают на пьедестал почёта олимпиады по географии. Так, и в этот раз среди 10-11 классов победу одержал учащийся политехнического лицея, а в параллели 9 классов победителем стал учащийся средней школы № 6 поселка Зеленоборский.

Грамоты призёров получили учащиеся 8-11 классов Мурманского политехнического лицея, школ № 36 и 49 г. Мурманска, кировской школы № 5, школы № 10 г. Североморска и гимназии г. Полярный.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.74
Евро = 61.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.