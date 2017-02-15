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15.02.2017 18:10

В областной научной библиотеке состоится творческая встреча, посвященная жизни и деятельности Евгения Примакова

16 февраля в 14.30 в конференц-зале Мурманской областной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а, III этаж) состоится творческая встреча, посвященная политику, академику, экс-президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Евгению Максимовичу Примакову.

На встрече состоится премьерный показ документального фильма о профессиональном и жизненном пути Евгения Примакова. В нем будут продемонстрированы кадры из личного архива Примакова, прозвучат автобиографические воспоминания и песни, написанные на стихи Евгения Максимовича.

В рамках мероприятия состоится торжественная передача в фонд областной научной библиотеки 10-томного собрания трудов Е.М. Примакова, изданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. В него вошли академические, экономические работы, политическая публицистика, а также очерк о Евгении Максимовиче, хронология его жизни и редкие фотографии.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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