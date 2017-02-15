Почему плата за содержание и ремонт многоквартирных домов Североморска необоснованно выросла? Специалисты антимонопольной службы завершили проверку

Татьяна Нестерова.

Плата за содержание и ремонт домов в Североморске выросла необоснованно. Такой вывод сделали специалисты Мурманского УФАС. Для сравнения - в Мурманске она составляет до 28 рублей за метр, в столице Северного флота достигает 36. По мнению проверяющих, причина - в заключенном два года назад антиконкурентном Соглашении между комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО и группой компаний "Североморскжилкомхоз". В результате доступ иных организаций на рынок по управлению многоквартирными домами, был ограничен. Обе стороны признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

Начальник отдела контроля органов власти Управления федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Марина Полищук: "На сегодняшний день Мурманским УФАС выдано предписание о прекращении нарушения. Представление должно быть выполнено и об этом сообщено в мурманскую УФАС. Кроме того, должностные лица комитета по развитию городского хозяйства, а также группа компаний "Жилкомхоз" будут привлечены к административной ответственности путем наложения административных штрафов".







