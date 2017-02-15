В Мурманске пьяный водитель устроил погоню с дорожными полицейскими

Елена Ямаш.

Ночная погоня. В Мурманске внимание дорожных полицейских привлек автомобиль ВАЗ, двигавшийся по дороге с односторонним движением навстречу потоку. Водитель, заметив патрульных, попытался скрыться. Преследование закончилось только улице Шабалина, где ночной гонщик врезался в световую опору. Уже после аварии автолюбитель предпринял еще одну попытку сбежать, но был задержан. У водителя не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль. Экспертиза подтвердила, что он был пьян.





