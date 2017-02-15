На поиски талантов - в Заполярье. Лучшие вокалисты и инструменталисты готовятся к региональному детско-юношескому эстрадно-джазовому конкурсу Сергея Жилина "Фонограф-Дебют"

Елена Ямаш.

"Фонограф-Дебют". Подготовка к эстрадно-джазовому конкурсу. Проводит его пианист, дирижер, создатель и руководитель оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз", заслуженный артист России Сергей Жилин. Мурманск - второй город, где организуют "Фонограф-Дебют". Партнер конкурса - областной фонд содействия гражданским инициативам "Время добра".

В музыкальных залах заполярных школ царит оживление. Репетиции - не плановые, сейчас упор - на подготовку к конкурсу.

Александра Бакина: "Достаточно серьезный конкурс, я иду туда, чтобы получить творческий опыт и для того, чтобы испытать себя".

Преподаватель эстрадного вокала ДШИ №4 п. Росляково Надежда Степанова: "Такого уровня конкурс у нас проводится нечасто, музыканты такого уровня. Я думаю, перспектива обучения - это самое главное".

Джазовому отделению североморской музыкальной школы - уже более полутора десятков лет. В творческой копилке - победы в различных международных и всероссийских конкурсах эстрадного искусства. На конкурсе Сергея Жилина собираются попытать счастья сразу несколько "звездочек" джаза.

Заместитель директора североморской детской музыкальной школы Юлия Валиева: "Надеемся, что им удастся проявить себя наиболее ярко и свободно. И мы думаем, что им поможет тот опыт, который они приобрели в стенах нашей школы".

Пианист-лауреат нескольких конкурсов Дмитрий Иваненко: "Мы друг друга будем поддерживать, радоваться успехам каждого, не важно - какое место у кого будет, соперничать мы не будем".

Ульяна Гармс:"Мы пойдем одной командой, потому что они мои друзья настоящие, я их никогда не буду считать соперниками, они мне близкие друзья".

Заявку на участие с анкетой, фото-, видео- и аудиоматериалами нужно отправить не позднее 27 марта. Поддержку конкурсу в Заполярье оказывает фонд "Время добра".

Исполнительный директор мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам "Время добра" Валентина Грицаенко: "Будет прослушивать Сергей Сергеевич лично, он является председателем жюри конкурса. Также он привозит с собой команду профессионалов".

Конкурсные прослушивания назначены на 7 и 9 апреля. Награды получат победители в каждой номинации во всех возрастных категориях - от 6 до 11 лет и от 12 до 17.

Пианист, дирижер, руководитель оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз", заслуженный артист РФ Сергей Жилин: "Призеры получают возможность заниматься в творческой студии "Фонограф". Победители выступят с моим оркестром "Фонограф джаз-бэнд" на гала-концерте конкурса в Москве".

Раскрыть и развить музыкальные способности талантливых ребят, многие из которых не имеют возможности выехать в столицу - одна из основных задач конкурса. Организаторы ожидают, что в очном этапе прослушивания примут участие 100-150 северян.







