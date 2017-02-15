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15.02.2017 18:00

Областная геологическая олимпиада школьников состоялась в Апатитах

Областная геологическая олимпиада школьников состоялась в Апатитах на базе Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

В испытании приняли участие 57 воспитанников образовательных организаций Апатитов, Оленегорска, Видяево, Мурманска, Ковдора, Верхнетуломского, Ура Губы, Североморска, Мурмашей, Полярного, Заозерска и Высокого.

Победителями и призерами олимпиады стали:

среди обучающихся 5-7 классов
диплом I степени: Ярослав Ярчевский (Дом детского творчества им. А.Е. Ферсмана, руководитель Юлий Кирнарский, педагог дополнительного образования);
диплом II степени: Валерия Федорова (мурманская школа № 49, руководитель Наталья Ярмак, учитель географии);
диплом III степени: Альберт Вишняков (мурмашинская школа № 1, руководитель Наталья Зюзина, учитель географии);

среди обучающихся 8-9 классов:
диплом I степени: Ренат Расулов (школа № 13 г. Оленегорска, руководитель Елена Сысоева, учитель географии);
диплом II степени: Даниил Александров (центр дополнительного образования «Лапландия», руководитель Павел Петрин, педагог дополнительного образования);
диплом III степени: Татьяна Шилова (школа № 13 г. Оленегорска, руководитель Елена Сысоева, учитель географии);

среди обучающихся 10-11 классов:
диплом I степени: Мария Малышева (Апатитский политехнический колледж имени Г.А.Голованова, руководитель Ольга Смирнова, преподаватель литературы и русского языка);
диплом II степени: Максим Шахров (Апатитский политехнический колледж имени Г.А.Голованова, руководитель Татьяна Салтан, преподаватель литературы и русского языка);
диплом III степени: Никита Михайлов (Апатитский политехнический колледж имени Г.А.Голованова, руководитель Татьяна Салтан, преподаватель литературы и русского языка).

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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