Прокуратура Ленинского округа Мурманска провела проверку по делу кондуктора, которая высадила четырехклассницу из автобуса во время сильной метели

Андрей Зайцев.

Уволилась, но это не снимает ответственности. Прокуратура Ленинского административного округа Мурманска провела проверку по делу кондуктора областного центра, которая высадила четырехклассницу из автобуса во время сильной метели. У девочки не было печати учебного заведения в проездном документе. Руководство компании "Электротранспорт" сообщило, что сотруднице был объявлен выговор и она уволилась по собственному желанию. В прокуратуре же подчёркивают, что это не исключает в целом ее вины. По словам старшего помощника прокурора Мурманской области Эвелины Макаровой, задача стоит не только привлечь женщину к ответственности, ситуация должна быть разобрана со всеми работниками, чтобы такие факты больше не повторялись.

Министерство транспорта России намерено ввести запрет на высадку детей из общественного транспорта, если у них не оказалось билета. Законопроект находится в стадии рассмотрения.









