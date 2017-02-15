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15.02.2017 16:40

Правительство России утвердило прогнозный план приватизации на два ближайших года

Елена Белкина.

Ожидается, что ежегодные поступления в бюджет от приватизации федерального имущества составят 5,6 миллиардов рублей.
В программу среди прочих попали предприятия и компании, расположенные на Кольском полуострове. Мурманское издательско-полиграфическое предприятие "Север", компании "АрктикКОМ" и "Техморгео", главный корпус рыбоперерабатывающего предприятия в Оленегорске, маломерные суда, земельные участки. Прогнозный план предусматривает приватизацию находящихся в федеральной собственности акций почти 500 акционерных обществ, порядка 300 федеральных государственных унитарных предприятий, а также более 1 тысячи объектов другого имущества государственной казны.
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