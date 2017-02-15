Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
15.02.2017 14:36

Дети и молодежь Мурманской области могут принять участие в гала-концерте конкурса «Фонограф-Дебют» в Москве

Заслуженный артист России Сергей Жилин при поддержке Мурманского областного фонда «Время добра» приглашают всех желающих в возрасте от 6 до 17 лет принять участие в Региональном детско-юношеском эстрадно-джазовом конкурсе «Фонограф-Дебют». Дети и молодежь Мурманской области могут получить уникальную возможность пройти обучение в студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина и принять участие в гала-концерте конкурса в Москве.

В конкурсе могут принять участие как учащиеся музыкальных образовательных учреждений, так и исполнители, обучающиеся вне учебных заведений. 

Возрастные категории: от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет. 

Конкурс проходит в следующих номинациях: «Сольное вокальное исполнительство» и «Сольное инструментальное исполнительство».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку не позднее 27 марта 2017 г. 

Заявки принимаются в электронном виде на почту fonografcontest@gmail.com.

Заявка должна состоять из анкеты, фото-, видео- и аудиоматериалов, требования к которым указаны в приложении к Положению о конкурсе. Подробная информация размещена на сайте 51dobro.ru. Очный этап конкурса состоится 7 и 9 апреля в «М-Клубе», конгресс-отель «Меридиан».

Лауреаты I степени в каждой номинации примут участие в гала-концерте конкурса в Москве при участии оркестра «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергея Жилина.

Призеры конкурса будут награждены сертификатами на пакеты занятий в творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина.

Жюри конкурса:
Сергей Жилин (председатель) – пианист, дирижер, бэнд-лидер, аранжировщик.
Татьяна Сёмина – ведущий педагог по вокалу творческой студии «Фонограф».
Елена Проневская – хореограф и режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры РФ. Педагог по хореографии творческой студии «Фонограф».

Контактное лицо по профессиональным вопросам проведения конкурса – Олеся Малютина, ведущий менеджер творческой студии «Фонограф» Сергея Жилина, тел. +7 (968) 832-76-69. 

Контактное лицо по общим организационным вопросам проведения конкурса в Мурманске – Валентина Грицаенко, исполнительный директор Фонда «Время добра», тел. (8 8152) 282-451. 


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.74
Евро = 61.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.