Дружинники Мурманской области активно помогают полицейским в обеспечении правопорядка

В рамках реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» в Мурманской области созданы 17 народных дружин и 8 общественных объединений правоохранительной направленности. Всего содействие полиции в охране общественного порядка оказывают около 300 человек.

Члены народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в течение 2016 года помогали полицейским в охране общественного порядка при проведении более 400 массовых мероприятий. Дружинники и представители общественности патрулировали вместе с полицейскими улицы городов и поселков Мурманской области во время профилактических рейдов, обеспечивая правопорядок.

Одна из самых известных сегодня народных дружин в областном центре – это специализированная народная дружина «Заполярье». В нее в основном вошли бывшие сотрудники дорожно-патрульной службы.

Не так давно в Правилах дорожного был введен пункт 2.6.1, который обязывает любого участника ДТП самостоятельно оформлять ДТП, если нет пострадавших. Дружинники помогают водителям, попавшим в ДТП, в оформлении необходимых документов, а также оказывают бесплатные юридические консультации.

Дружинники составляют схему дорожно-транспортного происшествия и производят фотографирование, после чего участники ДТП могут ехать в ГИБДД для дальнейшего оформления документов. Благодаря работе специализированной народной дружины «Заполярье» водители, попавшие в ДТП, экономят свое время, при оформлении документов.

Вся деятельность народной дружины проводится на безвозмездной основе. Помогая сотрудникам ГИБДД в оформлении дорожно-транспортных происшествий, дружинники не только уменьшают количество пробок вследствие быстрого оформления дорожно-транспортных происшествий и освобождения проезжей части, но и способствуют усилению контроля дорожной полиции за более тяжкими правонарушениями и борьбе с нетрезвыми водителями.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области