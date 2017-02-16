В Кандалакше сотрудники дорожной полиции провели акцию «Маленький пешеход» для воспитанников детского сада

На днях на территории детского сада «Буратино» в г. Кандалакша прошла акция «Маленький пешеход».

Дошкольники под руководством сотрудника ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» повторили правила перехода через проезжую часть, ответили на вопросы викторины. Полученные знания дети закрепили в игровой форме, пройдя по «пешеходным переходам» вместе с сотрудниками полиции и воспитателями.

Стоит отметить, что вместе с самыми маленькими участниками дорожного движения правила пешеходного перехода осваивала телекомпания «Народное ТВ Кандалакша». О том, как это было, смотрите в сюжете телекомпании.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)