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18.02.2017 12:00

В Мурманске пройдет акция "Молодая семья"

18 февраля в 13.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Голубая гостиная) пройдет акция "Молодая семья".

В рамках акции состоится традиционный областной конкурс молодых семей "В гостях у Гименея". В этом году участники из городов Мурманск, Североморск, Кола, Полярный и поселка Сафоново представят на суд жюри визитные карточки "Счастливы вместе", во время которых расскажут о своих семьях и увлечениях в творческих формах. В ходе игры по станциям "Ключи от семейного счастья" конкурсанты выполнят задания творческого, интеллектуального и спортивного характеров.

Участники акции будут награждены памятными дипломами и сувенирами. По итогам работы жюри конкурса "В гостях у Гименея" участникам присуждаются дипломы за I, II, III место.
В 16.00 состоится фестиваль клубов молодых семей, в котором примут участие клубы молодых семей и организации по работе с молодыми семьями Мурманской области. На развлекательной программе "Когда сердца живут одной судьбой" участники представят визитные карточки в творческой форме, отражающие их деятельность за 2016 год.
Мероприятие направлено на укрепление института молодой семьи и престижа семейной жизни, пропаганду семейных ценностей в молодежной среде, а также на развитие и поддержку творческой инициативы клубов молодых семей.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-76-58
Касса Дворца 45-43-23
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