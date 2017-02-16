В г. Апатиты состоится фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего»

С 17 по 18 февраля 2017 года на базе МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 15» состоится фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего».

Организаторы мероприятия – министерство образования и науки Мурманской области совместно с Управлением образования администрации города Апатиты Мурманской области.

В фестивале примут участие более 150 учащихся из гг. Апатиты, Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори, Кандалакшского, Кольского и Ковдорского районов, ЗАТО Александровск.

В программу фестиваля включены региональный турнир по робототехнике «Инженерные кадры будущего», региональный этап Всероссийских соревнований «Инженерные Кадры России» в рамках Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2017», региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

17 февраля 2017 года в 10.30 будут организованы интерактивная выставка и мастер-классы для участников и гостей Фестиваля, 18 февраля 2017 года в 14.00 – открытая дискуссионная площадка «Вызовы современной системе профориентационной работы: компетенции профессий будущего и ранняя профориентация»

Для участников фестиваля запланирована интересная культурно-познавательная программа: экскурсии в Полярно-альпийский ботанический сад-институт, Музейно-выставочный центр АО «Апатит», на «Станцию космических лучей «Пирамида» Полярного геофизического института КНЦ РАН, брейн-ринг «От Евклида до Перельмана» на базе МБОУ г. Апатиты «Гимназия № 1», а также культурно-развлекательная программа на базе МБОУ ДО Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

Торжественная церемония открытия Фестиваля состоится 17 февраля 2017 года в 14.30 в актовом зале МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 15», торжественная церемония закрытия Фестиваля – 18 февраля 2017 года в 16.00.

Министерство образования и науки Мурманской области