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23.02.2017 16:00

Сильнейшие лыжники-гонщики соберутся в Апатитах

24 – 26 февраля в Апатитах состоится 2-й тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам «Полярный кубок» и региональный семинар судей по спорту.

Откроет программу мероприятий 24 февраля семинар спортивных судей, на котором слушателям расскажут об особенностях работы бригады судей на финише, изменениях в правилах соревнований по лыжным гонкам, организации работы службы контроля на дистанции (расстановка, особенности работы) и организации работы на лыжном стадионе (распределение зон, расстановка), а затем проведут тестирование. Начало семинара в 16 часов, он состоится на Крытом катке ДЮСШ «Юность» (ул. Ленина, 34). Вход свободный.
В программе первого дня соревнований, 25 февраля, индивидуальные гонки свободным стилем на 3 км (девушки, юниорки, женщины) и на 5 км (юноши), 7.5 км (юниоры, мужчины). Старт соревнований в 11.00.
Во второй день, 26 февраля, спортсмены будут соревноваться на дистанциях 15 км (девушки), 20 км (женщины, юниорки, юноши) и 30 км (мужчины и юниоры) классическим стилем. Соревнования начнутся масс-стартом в 11.00.
Все соревнования будут проходить на лыжном стадионе ФСК «Атлет» (ул. Победы, 4).
Предстоящие областные соревнования для Апатитов – своеобразная репетиция перед «большими» лыжными гонками – серией Всероссийских соревнований, которые пройдут здесь в апреле по ставшей уже традиционной программе:
4 апреля - Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти В. Беляева,
6 апреля - Первенство России среди юниорок (30 км) и
8 апреля - Чемпионат России среди женщин (50 км). 


Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
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