В столице Заполярья открылся муниципальный Центр инженерных компетенций

Наталия Бурдина.

Сегодня в Мурманске открылся муниципальный Центр инженерных компетенций. Он создан для развития технических способностей школьников. Дает возможность ребятам получить инженерные навыки, создать свои проекты и определиться с будущей профессией. Центр находится в политехническом лицее. На торжественном открытии побывал глава города. Отличные педагогические кадры, богатый образовательный опыт, достойная техническая база. В лицее апробирована учебная программа специализированных классов, созданы матрица инженерных компетенций, система дополнительного образования. А в работе технопарка активно участвуют предприятия. Они готовы предоставлять свои площадки для практической реализации исследований.

Директор Мурманского политехнического лицея Татьяна Шовская: "Вот первое задание - на разработку метода утилизации радиоотходов. Это техническое задание - задание для исследования. Тема проекта, который 10 судоремонтный завод, сегодня подпишем соглашение и дети начнут свою работу. В дальнейшем, возможно, это получит хорошее практическое применение на производстве".

Одновременно с презентацией Центра в лицее открылась Российская научная конференция учащихся "Юность. Наука. Культура - Арктика - 2017". В ней принимают участие 285 человек — из нашего региона, Белгородской, Саратовской областей и Крыма. По результатам работы 20-ти секций комиссия распределит среди победителей 6 грантов.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Проведение конференции такого уровня - это очень важная работа. И политехнический лицей проводит уже шестую конференцию. Действительно, результаты, которые я сегодня увидел - колоссальные. Благодаря таким учителям, педагогам, которые здесь работают, дети получают нужные навыки, которые в дальнейшем смогут воплотить в своей жизни".