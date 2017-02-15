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15.02.2017 13:50

Сегодня годовщина вывода советских войск из Афганистана. В Мурманске - памятные мероприятия

Анастасия Ярославская.

В Мурманске сегодня вспоминают подвиг афганцев. 28 лет назад советские войска были выведены из Афганистана. На Аллее памяти возле театра Северного флота - торжественный митинг. Ветераны, участники боевых действий, родственники тех, кто отдал жизнь, выполняя воинский долг. В списках погибших - фамилии пятидесяти трёх северян. "Простите нас за то, что мы остались живы" - выбитые в граните слова сегодня на устах у всех, кто пришел их помянуть. Слава благодарности и пожелания мира. Траурные венки к подножию памятника под залпы салюта в честь героев.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Тысячи наших ребят в этот день выходили из Афганистана, выходили с честью, с высоко поднятой головой. Но горе состоит в том, что не все вернулись домой живыми, многих унесла война, многих война покалечила и мы должны об этом помнить всегда".
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Наши воины, верные воинской присяге в ходе той долгой войны, которая шла в Афганистане, показали выносливость, смелость, мужество и взаимовыручку, готовность прийти на помощь своему другу даже ценой своей жизни. Вечная память павшим, вечная слава живым".
В выступлении каждого "красной нитью" - благодарность ветеранам за патриотическую работу. Их вклад в то, чтобы молодежь не забывала имена героев и историю своей страны, особенно сейчас - неоценим.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "В Афганистане наша страна впервые в новейшей истории столкнулась с такими явлениями как мировой терроризм, религиозный экстремизм. Никто из нас не усомнится в доблести наших солдат, офицеров, которые ценой своей жизни защищали свою родину, исполняли свой воинский долг далеко за пределами страны. Вечная память. Спасибо".
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