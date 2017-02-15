Проверить знания. Сегодня первый пробный ЕГЭ по русскому языку. За парты вместе со старшеклассниками сели и родители

Анастасия Русинова.

Сегодня родители старшеклассников сдавали единый госэкзамен по русскому языку. Мурманск присоединился к всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ". По всей всей стране - мамы и папы - пишут проверочные тесты вместе детьми, правда в разных аудиториях. Сами одиннадцатиклассники сегодня писали первый пробный ЕГЭ. По всей области за парты сели более трёх тысяч человек. Инициативных родителей оказалось гораздо меньше. В мурманской гимназии №2 проверить свои знания пришли всего 11 взрослых. Для них тесты - в сокращенном варианте. В два раза меньше заданий, на выполнение всего 40 минут. Всё остальное без изменений - строгая система безопасности, с собой - только гелевая ручка черного цвета и паспорт.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Федеральным институтом педагогических измерений специально для родителей разработан демонстрационный ким, он не реальный, сокращенный, потому что в нем 14 заданий, и сочинение. Он позволяет родителям понять, что будут представлять собой задания, которые будут выполнять обучающиеся".

Наталия Карпенко получила свои экзаменационные билеты вместе с другими родителями и приступила к выполнению заданий. Такой экзамен - это не только проверка собственных знаний по русскому языку. Родители смогут познакомиться с самой процедурой сдачи ЕГЭ, понять структуру экзамена, а затем помочь подготовиться своему ребенку. Все результаты анонимны. Хотя многие из пришедших на экзамен, уверены в своих силах.

Ирина Вовк: "Я сегодня даже когда пошла, старшая дочь меня настраивала - не волнуйся, успокойся ,все будет хорошо. Русский - это мой любимый предмет, русский, литература - всегда 5".

Сергей Кулаков: "Я честно говоря, не готовился вообще к экзамену, хочу посмотреть свои остаточные знания. Закончил школу в 91 году, при советской системе образования. Посмотрю, что в голове осталось".