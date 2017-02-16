Сегодня - День архива Минэнерго России

16 февраля в нашей стране отмечается День архива Минэнерго России. По мнению специалистов, история российской энергетики начинается с 1801 года — в начале 19 века в России разрабатываются 25 угольных месторождений. Впоследствии правительство активно проводит политику развития и укрепления энергетических отраслей промышленности. Уже в середине 19 века в Российской империи начинается официальная регистрация добычи полезных ископаемых. В 1855 году добыча угля в стране составила 9 494 тысячи пудов (примерно 155 миллионов тонн). В 1880 году в Москве в наиболее популярных местах отдыха и развлечений появились первые уличные электрические фонари. А на следующий год в Москве каждый вечер зажигалось уже 100 электросветильников. В 1895 году в России, на реке Большая Охта в Санкт-Петербурге, была пущена первая гидростанция. В 1954 году в Обнинске Калужской области пущена первая в мире АЭС мощностью 5 МВт. Безусловно, как эпохальные достижения российской энергетики, так и достижения местного значения навсегда останутся в архивных документах. Именно благодаря труду работников архива Минэнерго России мы знаем точную и правдивую историю. И сегодня отмечается День архива Минэнерго России, который ведет свою историю с 24 января 1939 года, когда был создан Народный Комиссариат электростанций и электропромышленности СССР. Но исторически датой основания самого архива принято считать 16 февраля 1939 года, когда к своим обязанностям приступили заведующий архивохранилищем Центрального архива Е.Л. Семенова и старший архивариус Технического архива Ю.О. Кулеш. Архив — структурное подразделение Министерства энергетики РФ, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся в деятельности Министерства и его предшественников. Сегодня в архиве Минэнерго России находится на хранении более 38 тысяч единиц хранения, что составляет более 10 миллионов листов документов за период с 1939 года до наших дней. Осуществляется непрерывное использование документов архива, более 37% всех запросов социально-правового характера по Министерству приходится на долю архива. История архива Минэнерго России неразрывна связана с историей самого Министерства, его преобразованиями и реорганизациями, но принципы и традиции архивного дела сохранены до настоящего времени. Сотрудники архива профессионально служат архивному делу для удовлетворения потребностей государства и людей в формировании долговременной социальной памяти общества, поскольку без качественного делопроизводства и хорошо налаженного архива управление никогда не будет эффективным.

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