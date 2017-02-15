Читатели областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих стали участниками киновечера из цикла «Расскажите мне кино»

В преддверии Дня защитника Отечества в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоялся киновечер из цикла «Расскажите мне кино».

Гости вечера познакомились с книжной выставкой «Держава армией крепка», приняли участие в увлекательных конкурсах и интеллектуальном турнире «Герои Отечества в кинематографе». Много впечатлений вызвал просмотр кинофильма с тифлокомментариями «Мы из будущего». Кинолента заставила зрителей задуматься о том, что значит побывать на войне и через что пришлось пройти защитникам нашей Родины в самый разгар тяжелых боев.



Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/