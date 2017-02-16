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16.02.2017 11:00

Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку Василия Баранова

17 февраля в 11.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна д.13, 2 этаж, Красная гостиная) начнет работу выставка художника Василия Григорьевича Баранова.

В экспозиции будет представлено более 20 живописных и графических работ мастера из фонда музея, среди которых «Этюд (Рейдар Сярестениеми)», «Штормовое предупреждение», «У Семёновского озера» и многие другие.
Василий Баранов - заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников СССР, организатор и первый председатель областного отделения Союза художников. Темы его работ – Мурманск в военные и послевоенные годы, люди, которые служат в тяжелых условиях севера, море, неяркие зарисовки суровой природы Заполярья.
Выставка будет работать до 19 марта.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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