Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с мурманчанина в доход государства административного штрафа в размере 30 тысяч рублей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках исполнительного производства судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по адресу должника, указанному в исполнительном документе. Однако провести проверку имущественного положения должника не представлялось возможным, ввиду отсутствия его по указанному адресу.

Судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, копию которого направлена в его адрес заказной корреспонденцией.

Через неделю к судебному приставу пришел должник и погасил задолженность в полном объеме. При таких обстоятельствах судебный пристав вынес постановление об отмене временного ограничения на выезд должника из РФ, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области