Марина Ковтун: Гарантированные законом права и свободы граждан должны быть надежно защищены

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.



На обсуждение, в частности, был вынесен вопрос соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере оплаты труда, жилищных прав и жилищно-коммунального хозяйства. Как напомнила глава региона, вопрос был включен в повестку в соответствии с поручением Совета по вопросам безопасности, противодействию коррупции и экстремизму при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, заседание которого состоялось в декабре прошлого года.



Марина Ковтун отметила, что в целом ситуация с реализацией социальных прав граждан в Мурманской области остается стабильной. Губернатор особо подчеркнула, что благодаря тесному взаимодействию профильных ведомств и жесткому прокурорскому надзору удалось избежать серьезных сбоев в ходе проведения отопительного сезона.



Вместе с тем глава региона выразила серьезную озабоченность в связи с ростом количества нарушений прав северян в сфере оплаты труда, жилищных прав и жилищно-коммунального хозяйства.



«Сложившаяся обстановка требует от нас выработки дополнительных мер по нормализации ситуации. Гарантированные законом права и свободы граждан должны быть надежно защищены», – подчеркнула Марина Ковтун.



В своем докладе заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Мурманской области Андрей Удовик отметил, что наиболее распространенными нарушениями трудовых прав работников, как на крупных, так и на малых предприятиях региона, по-прежнему являются нарушение сроков выплаты заработной платы и несвоевременный расчет при увольнении. При этом принятые в прошлом году меры прокурорского реагирования способствовали погашению задолженности по заработной плате в размере более 200 млн руб. Андрей Удовик также подчеркнул, что особое внимание при осуществлении прокурорского надзора уделяется пресечению преступлений экономического характера, связанных с неправомерными действиями при банкротстве и преднамеренным банкротством.



Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Татьяна Байтимирова дополнила, что работа, направленная на погашение задолженности по заработной плате, ведется во взаимодействии со всеми заинтересованными органами, в числе которых прокуратура Мурманской области, региональный Комитет по труду и занятости населения, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.



Юрий Стебловский, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области, и Владимир Гноевский, региональный министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, проинформировали о наиболее частых нарушениях в сфере ЖКХ, послуживших поводом для обращения граждан, и мерах по их пресечению. Владимир Гноевский также подчеркнул, что технологические нарушения, в том числе влияющие на отключения жилфонда Мурманской области от коммунальных услуг, устраняются уполномоченными организациями в нормативные сроки, что говорит о слаженной работе и высоком уровне взаимодействия диспетчерских служб и аварийно-технических бригад.



В ходе совещания было отмечено, что правоохранительные органы и органы госвласти Мурманской области на постоянной основе осуществляют мониторинг нарушений в сфере оплаты труда, жилищных прав и жилищно-коммунального хозяйства для их своевременного устранения.





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