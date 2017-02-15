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15.02.2017 13:45

Губернатор Марина Ковтун провела заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области

Илья Комлев.

Долги по зарплате и нарушения в жилищно-коммунальной сфере сегодня стали одними из ключевых вопросов на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Его провела губернатор Марина Ковтун. Задолженность перед своими работниками у девяти проблемных компаний Мурманской области сегодня составляют 112 миллионов рублей. Прокуратура фиксирует нарушение трудовых прав не только в коммерческих, но и в муниципальных предприятиях. Заявлено - нередко проблемы могут быть решены хорошей координацией работы разных ведомств или, как в случае с предприятием общества слепых, за счет господдержки социально значимого производства.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В сфере оплаты труда отмечен рост количества выявленных нарушений на 20 процентов. При этом наиболее распространенными нарушениями трудовых прав является нарушение сроков выплаты заработной платы. Не менее остро в области стоит и проблема нарушения жилищных прав граждан. Рост числа нарушений в этой сфере составил более 46 процентов".




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