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15.02.2017 16:45

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке откроется выставка «Экология и творчество»

16 февраля в рамках Года экологии в России в отделе литературы по искусству Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, д.30) откроется комплексная выставка «Экология и творчество».
Выставка состоит из трёх разделов: художественный вернисаж «Заповедная красота Севера»,   плакаты «Сохраним хрупкую красоту земли» и экспозиция за стеклом «Экология и творчество».
На выставке будут представлены работы экологической творческой мастерской библиотеки, учащихся гимназии №3, поделки читателей библиотеки, рисунки, плакаты воспитанников Детской школы искусств №1 города Мурманска. В поделках юных авторов использованы вторичные материалы: пластмасса, остатки ниток, тесьмы, проволока, исписанная бумага, старые журналы и газеты, коробочки.
Выставка будет работать до  20 марта.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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