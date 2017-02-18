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18.02.2017 14:00

В Мурманске состоится вечер памяти поэта и журналиста Александра Миланова

Cегодня в Мурманской областной научной библиотеке состоится вечер «Я выпестовал сам свою звезду и веру…», посвященный памяти поэта и журналиста Александра Миланова.

В этом году поэту, журналисту, краеведу, члену Союза писателей России и Союза журналистов России Александру Александровичу Миланову исполнилось бы 75 лет.
Основные темы стихов Александра Миланова – Север, Родина, детство, романтические чувства. Его лирический герой – влюбленный в жизнь, лишенный компромиссов человек.
Тонко чувствуя природу, он делал переводы саамской поэзии Александры Антоновой, Ираиды Виноградовой, Эльвиры Галкиной, Екатерины Коркиной, Полины Даниловой.
На вечере будут звучать стихи Александра Миланова и воспоминания людей, которые знали этого талантливого человека.
 
Время проведения мероприятия: 15.00
Место: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.21А, Конференц-зал, 3 этаж.
 
По информации с сайта Мурманской областной научной библиотеки
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